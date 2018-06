Alerte buurman evacueert ouderen bij brandje in seniorenflat Silvolde

Volgens een eerbetoon dat de politie Oude IJsselstreek op haar website schrijft, was de man zaterdagmiddag buiten aan het werk bij zijn huis tegenover het gebouw aan de Kloosterhof. Boven een van de woningen zag hij witte rook kringelen.



Zijn moeder - toevallig op bezoek - kreeg instructies de brandweer te bellen, terwijl hijzelf meteen naar de overkant rende. Daar ging hij langs alle deuren om de bewoners te waarschuwen en te verzoeken rustig, maar wel snel, naar buiten te gaan.



Geen paniek

Volgens de wijkagent die de man op Facebook een dikke pluim geeft, deed hij dat precies goed: zonder paniek te zaaien, maar wel met spoed. Zeker toen hij merkte dat de witte rook inmiddels zwarte rook was geworden.



In het appartement waar de brand was ontstaan, ontdekte de buurman dat daar een klein hondje zat. Of ze daar rekening mee hielden, aldus zijn verzoek aan de intussen gearriveerde brandweer. Het hondje werd veilig naar buiten gebracht en aan zijn baasje gegeven, die inmiddels teruggekomen was bij het complex.