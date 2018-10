Alex kan maar kort genieten van zijn kleine struisvogels: dieven slaan 's nachts toe

DES viert 70-jarig bestaan met jubileum­con­cert in Varsseveld

14:55 WESTENDORP - 70 jaar geleden werden zangvereniging Nieuw Leven en dameskoor Zanglust in Westendorp samengevoegd. Het resulteerde in gemengd koor Door Eendracht Sterk (DES). Op zondag 7 oktober geeft het 41 leden tellende koor een jubileumconcert in de hervormde kerk in Varsseveld.