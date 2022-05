Als je er niets van begrijpt, moet je soms gewoon ja-knikken

Festivals schieten weer de grond uit, maar er is wel een uitdaging: te weinig barperso­neel

HENGELO/LATHUM - De zomerfestivals in de Achterhoek en Liemers schieten de grond uit alsof er nooit corona is geweest. Tot oktober staan er zeker 32 op de agenda. Wel is er – zoals in veel branches – een uitdaging: de bemensing qua licht, geluid, tentenbouwers én barpersoneel.

7 mei