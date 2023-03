Arend woont jaarlijks herdenkingstocht voor dwangarbeiders Tweede Wereldoorlog bij: ‘Megchelen was de hemel op aarde, vergeleken met de hel van Rees’

Volleybal Titelkandi­daat WSV brengt WIK met maximale zege op de rand van degradatie, maar geloof in positief­ste scenario lijkt bij beide clubs verdwenen

Met een overtuigende 4-0 zege op WIK hield de Warnsveldse tweededivisionist WSV zichzelf in de race voor de titel, en bracht de Steenderense opponent op de rand van degradatie. Beide clubs leken echter niet meer te geloven in de best mogelijke afloop.