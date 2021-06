Auto begint te roken tijdens rijden, bestuurder blust brandje zelf

Merle (28) overwon haar eetstoor­nis en helpt nu anderen: ‘Focuste mij als soort vlucht op mijn eetgedrag’

1 juni ULFT - In haar puberjaren ging het mis met Merle Hakvoort (28) uit Ulft. Haar moeder volgde een Weight Watchers-dieet en had daar zichtbaar baat bij. ,,Ik zag dat mijn moeder zich beter voelde en meer zelfvertrouwen kreeg”, zegt Merle. ,,Dat was voor mij een reden om op eigen houtje ook zelf aan de slag te gaan met het dieet. Met als doel dat ik weer een kindermaatje aankon.”