Auto raakt van de A18 en komt tegen boom tot stilstand, twee gewonden

Ruim 12.000 bezoekers voor Da Vinci in DRU

6 december ULFT De Da Vinci tentoonstelling in het CIVON Innovatiecentrum op het DRU Industriepark in UIft heeft in twee manden tijd meer dan 12.000 bezoekers getrokken. ,,Een fantastisch getal’’, zegt John Haverdil van het projectbureau van Leonardo da Vinci Innovation.