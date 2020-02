Auto's en huis met verf besmeurd in Silvolde

COLUMN BERT SCHEUTER Bouw een nieuw ‘zekenhoes’ in Varsseveld en het probleem is opgelost

6 februari In de twee-onder-één-kap waar ik woon en werk, ben ik in de zomer van 1954 geboren. In Varsseveld. Naast ons woonden mijn opa en oma, die het huis in 1938 lieten bouwen. Opa had een zwakke maag en werd een paar keer opgenomen in het ziekenhuis. In het 'zékenhoes' hoorde ik ze daar zeggen, als we hem er per trein bezochten.