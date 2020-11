Auto’s, wapen en geld in beslag genomen bij inval om witwassen en drugs in Gendringen: twee arrestaties

Na Ulft ook sneltest­straat corona in Varsseveld

30 oktober Ulft/Varsseveld Ondernemersvereniging Industrie Belang Oude IJsselstreek en de Varsseveldse Industriële Vereniging (VIV) openen maandag een tweede coronasnelteststraat. Deze teststraat is aan de Sinderenseweg in Varsseveld. Eerder namen de verenigingen al een teststraat op het DRU terrein in Ulft in gebruik.