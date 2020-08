Auto vliegt in brand op oprit in Terborg

VIDEO Felgekleur­de slang jaagt bewoners Varsseveld­se woning de stuipen op het lijf

9 augustus VARSSEVELD - Het was zondagochtend schrikken geblazen voor bewoners van en woning aan de Karel Doormanstraat in Varsseveld. In de achtertuin troffen zij namelijk een felgekleurde slang aan. De exoot verdween vrijwel direct onder hun container.