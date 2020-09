Automobilist rijdt bewust in op scooter en slaat op de vlucht in Terborg: ‘Dacht dat hij dood was’

Dag van de Achterhoek­se Popmuziek: op zoek naar een alterna­tief voor de treincoupé

24 september ULFT - Dit jaar geen optreden in een treincoupé, bij een opticien of in een huiskamer tijdens de Dag van de Achterhoekse Popmuziek. Door corona is alles anders. Maar dat het festival door moet gaan, staat volgens organisator Erik Ramaker buiten kijf. ,,We moeten creatief zijn, dan komt er uiteindelijk ook iets moois uit.”