Automobilist voor vijfde keer gepakt voor rijden onder invloed; rijbewijs was na eerste keer al geschorst

Blauwalgen in populaire zwemplas bij camping Scholten­hof

ETTEN/ULFT - Het is voorlopig even oppassen geblazen voor zwemlustigen, die een duik willen nemen in de zwemplas bij camping Scholtenhof tussen Etten en Ulft. Uit metingen van het waterschap is gebleken dat er blauwalgen zitten in de zwemzone van de plas.

17 augustus