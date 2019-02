Automobilist wil vrouw die met kinderwagen wandelt aanrijden, politie zoekt getuigen

Jonge ‘bankzit­ters’ zonder werk of school krijgen bezoek van gemeente

31 januari HENGELO/DOETINCHEM - In 2020 moeten alle jongeren in de Achterhoek naar school gaan of (vrijwilligers)werk hebben. Om dat voor elkaar te krijgen, moet er in beeld worden gebracht wie er iedere dag thuis op de bank zit.