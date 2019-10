Automobiliste ramt winkelpui in Hoofdstraat Terborg

Vrachtwa­gen botst achter op taxibus op N18 bij Heelweg

14 oktober HEELWEG - Een vrachtwagen is maandagochtend op de N18 ter hoogte van Heelweg achter op een taxibusje gebotst. De bestuurder van de bus is in de ambulance gecontroleerd, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.