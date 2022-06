Azora Academy: zorgorganisatie wil vrijwilliger en verpleegkundige laagdrempelig opleiden

TERBORG - Zorgorganisatie Azora begint haar eigen Academy. Niet alleen voor medewerkers of mensen die in de zorg willen gaan werken, maar ook voor mantelzorgers en vrijwilligers. Zo hoopt Azora op een laagdrempelige manier iedereen voor de zorg te interesseren en te behouden.

Door twee ontwikkelingen in de zorg is het volgens Azora nodig om inwoners actief te betrekken bij de zorg. Om te beginnen is het personeelstekort een probleem. Bestuurder Mieke Zemmelink: ,,Door laagdrempelige opleidingen aan te bieden, hopen we meer nog dan voorheen mensen te interesseren voor de zorg en daarna binnen te houden.”

Sommigen hikken tegen een driejarige opleiding aan, maar willen wel in de zorg werken. Door maatwerk en de Academy denkt Azora mensen toch te kunnen binden. De afgelopen maanden zijn er zestien nieuwe medewerkers aangetrokken.

Quote We hebben te maken met krapte, maar opleiden gaat gewoon door Mieke Zemmelink, Bestuurder Azora

Samenzorg

Steeds meer ouderen blijven thuis wonen. Een positieve ontwikkeling, vindt Azora, maar dat vraagt volgens de zorgorganisatie wel om meer samenwerking tussen de mantelzorg en de thuiszorg.

Daarom zijn er speciale cursussen en trainingen ontwikkeld voor mantelzorgers om ervoor te zorgen dat zij meer kennis krijgen, hun dierbaren beter kunnen helpen en de samenwerking met de professionele hulp soepeler gaat verlopen.

Geïnteresseerden die niet direct in de zorg willen werken, maar wel meer willen weten over die zorg, kunnen vanaf november terecht bij een aantal kennisavonden. De eerste korte cursus gaat over vragen die spelen rond beginnende dementie. Azora wil daarna meer van dit soort cursussen gaan aanbieden.

Opleiden is de basis

Bestuurder Zemmelink van Azora is zich ervan bewust dat de trainingen en opleidingen tijd kosten in een sector waar toch al weinig personeel is. Het is volgens haar een investering die uiteindelijk ook veel oplevert. ,,We hebben te maken met krapte, maar opleiden gaat gewoon door. Dat is de basis, dat moet en met creativiteit lukt dat ook.”