Basisschool in Gendringen op slot vanwege corona bij twee leerlingen en leerkracht

Welke ‘Achterhoe­ker’ komt in de Tweede Kamer?

21 februari DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Is het eigenlijk belangrijk dat er straks een of meer Kamerleden zijn, gelinkt aan de Achterhoek? ,,Ja’’, zegt Otwin van Dijk, zelf in de Tweede Kamer voor de PvdA (van 2012 tot 2016), tot hij burgemeester van Oude IJsselstreek werd.