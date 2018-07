Bestuursdwang opgelegd bij afvalbedrijf Ter Horst

Het bluswater moet direct worden afgevoerd, er mag per direct geen bedrijfsafval meer worden ingenomen én het bedrijfsafval moet zo snel mogelijk maar uiterlijk vanaf 30 juli worden opgeruimd en naar de vuilverbranding worden afgevoerd. Dit is de kern van de last onder bestuursdwang die provincie Gelderland afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst in Varsseveld heeft opgelegd op vrijdag 27 juli.

Met deze maatregel wil provincie Gelderland ervoor zorgen dat de overtredingen bij Ter Horst zo snel mogelijk worden beëindigd en alleen nog de hoeveelheid afval wordt opgeslagen conform de vergunning. Dit is maximaal 500 kubieke meter bedrijfsafval.

Vergunning

Overig afval zoals GFT van de gemeente mag nog wel in de hal worden opgeslagen, net als plastic huishoudafval en puin nog mag worden ingenomen tot aan de vergunde hoeveelheid. Voordat het afval vervoerd kan worden moet eerst de brand echt uit zijn.

De provincie bereidde een last onder dwangsom voor om de overtreding van teveel opslag van bedrijfsafval te beëindigen. Maar door de brand bij het bedrijf donderdag 26 juli is dit voornemen nu omgezet naar een bestuursdwangmaatregel, legt provinciewoordvoerder Petra Borsboom uit. ,,Natuurlijk gaan we er vanuit dat de ondernemer zijn eigen zaken ook goed op orde wil hebben. Ze zijn zelf ook aangeslagen door de brand. Maar bestuursdwang is nodig zodat we toezicht kunnen houden. Tijdens uren dat het bedrijf open is, is er een toezichthouder aanwezig. Als de zaken weer op orde zijn wordt de last van bestuursdwang opgeheven.''

Bestuursdwang

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert namens provincie Gelderland de last onder bestuursdwang en het toezicht op het naleven daarvan uit. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan bestuursdwang kan de provincie optreden en de overtreding beëindigen op kosten van de overtreder.

Guido ter Horst, die vanochtend het bevel tot bestuursdwang kreeg uitgereikt, meldt dat hij zijn klanten netjes gaat bedienen. De brand is inmiddels helemaal geblust. De gemeente Oude IJsselstreek had gisteren de opdracht gegeven dat een particulier brandweerbedrijf toezicht zou blijven houden tot het vuur volledig is gedoofd.

De bewoners die aanwezig waren op de informatieavond zijn (voor zover zij zich hebben ingeschreven) zijn inmiddels ook geïnformeerd over de opgelegde bestuursdwang.