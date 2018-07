Bewoners houden last van stank en rook door brandhaard Ter Horst

De brand laaide donderdagavond weer op, nadat eerder de brandweer had laten weten dat de brand onder controle was. Omwonenden klaagden niet alleen over de stank, maar ook over prikkende ogen. Daarom is uit voorzorg besloten de ongeveer 25 omwonenden elders onder te brengen. In eerste instantie is Het Borchuus in het centrum van het dorp ter beschikking gesteld, maar uiteindelijk konden alle bewoners elders onderdak vinden.