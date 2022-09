Bewoners redden molen De Witten in Etten met verkoop van fazanten en hazen

Silvolde krijgt jeugdcen­trum in Mauritius­kerk, de tennista­fel staat er al

SILVOLDE - In de Mauritiuskerk in Silvolde is Jongerenwerk Oude IJsselstreek begonnen met een inloopcentrum voor de jeugd. Jongeren tussen de 10 en 23 jaar zijn welkom in de kerk voor activiteiten en gesprekken met een team van vijf jongerenwerkers.

8:00