Blijde bijrijders en kippenvel bij Truckrun Achterhoek: ‘Het mooiste is dat je zo hoog zit’

Hoe populair de vrachtwagens, de chauffeurs en het rijden in zo’n joekel van een voertuig is bleek aan het begin van de middag uit alle opgetogen reacties na terugkomst op het DRU-terrein in Ulft. Voor Luna Jansen uit Tolkamer staat haar zus Fee te wachten. De grote glimlach maakt meteen duidelijk dat ze het naar haar zin heeft gehad. ,,Het was heel leuk. Het mooiste is dat je zo hoog zit. En onderweg veel zwaaien naar de mensen.’’