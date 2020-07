Boeren duiken op bij supermarktbranchevereniging: ‘Nu met elkaar praten’

De boeren vertrokken vrijdagochtend met hun trekkers vanuit de Achterhoek naar Den Haag. Via provinciale wegen zetten ze koers richting de Hofstad. Het was lang onbekend waar de boeren uiteindelijk zouden gaan demonstreren. De locatie moest namelijk ‘een verrassing blijven’. Wel was bekend dat ze niet het centrum van Den Haag in zouden gaan, maar zich zouden beperken tot de regio Den Haag.



Die ‘geheime’ locatie blijkt uiteindelijk het hoofdkantoor het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in Leidschendam te zijn. Daar gaan de boeren in gesprek met de directie van de supermarktbranchevereniging.



,,Het water staat ons echt tot aan de lippen. We moeten nu met elkaar praten om te kijken of we ergens tot overeenstemming kunnen komen’’, zegt Rutger van Lier, regiobeheerder van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) Oost-Achterhoek.