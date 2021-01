Brand in fietsfabriek in Ulft, advies om ramen en deuren gesloten te houden

Volgens de Veiligheidsregio was het voor de brandweerlieden moeilijk de brandhaard te lokaliseren. Uiteindelijk bleek het magazijn in brand te staan. Het sein brand meester is inmiddels gegeven. Het pand wordt geventileerd, omwonenden kunnen last hebben van stank. De Veiligheidsregio adviseert om ramen en deuren gesloten te houden. De fietsaccu's die in het magazijn liggen zijn in het water gelegd. Wat de oorzaak van de brand is wordt vandaag onderzocht.