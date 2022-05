Brand uitgebroken in woning Varsseveld: ‘Kom niet kijken’

Kinderboer­de­rij zoekt pleegmoe­der: shetland­veu­len Guusje verliest moeder twee dagen na geboorte

VARSSELDER - Verdriet en blijdschap wisselen zich in een rap tempo af bij inwoners van Varsselder-Veldhunten. Daar werd op de dierenweide afgelopen woensdag shetlandveulen ‘Guusje’ geboren. Maar de feeststemming was niet van lange duur. Moeder Lizzy overleed twee dagen later. Een zoektocht naar een pleegmoeder is nu in volle gang.

6 mei