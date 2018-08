Brand verwoest Landwinkel en woonhuis in Ulft

Afvalberg bij Ter Horst vrijdag 'hoogstwaar­schijn­lijk' weg

9 augustus VARSSEVELD - De afvalberg op het terrein van Ter Horst in Varsseveld is vrijdag 'hoogstwaarschijnlijk' volledig weg. Dat had de provincie geëist in de last onder bestuursdwang tegen de afvalverwerker. ,,Het bedrijf is voortvarend te werk gegaan en er is al heel veel afgevoerd’’, zegt provinciewoordvoerder Petra Borsboom.