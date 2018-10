Brandweer neemt emotionele eigenaar na brand niets kwalijk

video Bennie, Willy en Martin zetten nog zangkana­ries op: ‘Dit geeft een kick’

21 oktober GENDRINGEN/WIJCHEN - Het is een uitstervende soort: de mensen die elke herfst opnieuw hun zangkanaries opzetten en afluisteren. Waren er in de jaren 50 nog duizenden liefhebbers, nu moet je ze met een lampje gaan zoeken. Bennie le Comte is nog de enige in de Achterhoek. En Willy Kling en Martin Saskens houden in Wijchen en Haaksbergen stand. ,,Het geeft een kick als jouw vogel het hele wedstrijdrepertoire kan zingen.’’