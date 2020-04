Brandweer tevergeefs te water om zwaan te verlossen van vishaak in zijn snavel

Feestten­ten blijven in de opslag, maar: ‘Volgend jaar feesten die hun weerga niet kennen’

13:47 BABBERICH/ LOO - Wat normaal gesproken de drukste tijd van het jaar had moeten zijn voor de tentenbouwers in de regio, wordt nu een periode van doorbijten. Want nog voordat het evenementenseizoen echt is begonnen, is het alweer voorbij als gevolg van de coronacrisis.