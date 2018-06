Buren mestvergister Varsseveld vrezen voor veiligheid

video Politie staakt onderzoek naar kluisro­vers garage Terborg

26 juni TERBORG - Het onderzoek naar de kluisroof bij Garage Veenhuizen in Terborg is gestaakt door de politie. Die heeft 'niet genoeg informatie om uw zaak verder te onderzoeken en de dader of daders te vinden', zo kreeg de garage maandag via e-mail te horen.