Burgemeester verbiedt grote carnavalwagens in Silvolde en Ulft: ‘Gevolgen kunnen enorm zijn als er een omwaait’

Van Dijk zegt dat hij er van baalt dat hij het besluit moest nemen, maar zegt dat het onvermijdelijk is. ,,Het kon niet anders: het is better safe than sorry. We kunnen dit risico niet nemen. De kracht en snelheid van de windstoten kan heel groot zijn. Mensen vroegen aan mij: kan het echt niet? Maar ik heb uitvoerig contact gehad met de politie, met weerdeskundigen. Het is niet verantwoord, en ik hoor ook veel begrip.”