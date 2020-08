Cafés gesloten en trainingen geschrapt na explosieve stijging coronabesmettingen bij SC Silvolde

Cafés gesloten

Door het stijgende aantal besmettingen besloot eigenaar Erik ter Voert van café ’t Centrum in Silvolde zijn etablissement gisteren te sluiten. ,,We blijven uit voorzorg tot en met donderdag dicht”, zegt Ter Voert, die ook jeugd- en assistent-trainer is bij Silvolde. ,,Ik ben zelf vorige week dinsdag niet bij de selectie geweest, maar neem geen enkel risico, want er zijn nog veel mensen in het dorp die zich nog moeten laten testen. Ik had vandaag (zondag, RW) een privéfeest in de tent bij mijn café, maar heb twee uur voor het begin besloten dat ook af te blazen.”



Ook Uitspanning 't Peeske in Beek is gesloten nadat één van de medewerkers positief is getest op corona, vermoedelijk gaat het om een speler van SC Silvolde die in de zaak werkt. ‘Wij willen het zekere voor het onzekere nemen en niet wachten op het advies van de GGD Noord- en Oost-Gelderland of het RIVM om wel of niet te sluiten’, schrijft de uitbater.