Celstraf voor beroving van 1300 euro en verschillende spullen na gay-contact

Met een mes of ander wapen de straat op, waarom doe je dat?

8 juli SILVOLDE - Bij de ingang van wijkcentrum De Lichtenberg in Silvolde stond zaterdagavond géén detectiepoort om de aanwezigheid van wapens na te gaan. ,,Maar wie heeft er een mes in zijn zak?’’ wilde burgemeester Otwin van Dijk van de ongeveer twintig jongeren weten. Voordat er vingers de lucht in werden gestoken ging Van Dijk meteen verder: ,,Dat gaan we straks nog eens vragen, maar dan anoniem.’’