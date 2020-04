Coffeeshop Scorpio in Ulft mag van rechter voorlopig openblijven

ARNHEM – Coffeeshop Scorpio in Ulft kan voorlopig weer open. De burgemeester bepaalde vorige week dat de shop voor drie maanden dicht moest omdat er teveel softdrugs aanwezig was, maar de uitbater stapte met succes naar de rechter.

De voorzieningenrechter in Arnhem oordeelde vrijdag na een telefonische behandeling van de zaak dat het bezwaar van de uitbater tegen de sluiting een redelijke kans van slagen heeft en dat de shop in ieder geval open mag blijven tot zes weken nadat de bezwaarprocedure is afgehandeld.



De politie trof tijdens een controle op vrijdag 27 maart in de kofferbak van een auto op het terrein van de coffeeshop tweeënhalve kilo hennep en een kilo hasj aan.

Geen productie synthetische drugs

De agenten roken een geur waardoor ze het vermoeden kregen dat er in het pand synthetische drugs werd geproduceerd. Ze gingen de shop en het kantoor binnen, maar vonden geen bewijs dat er inderdaad dergelijke drugs werden bereid. Wel concludeerden ze na onderzoek dat er meer softdrugs aanwezig was dan de vijfhonderd gram handelsvoorraad die toegestaan is. Er lagen 655 kant en klare joints, meer dan twee kilo hennep en ruim driehonderd gram hasj.

Eerder gewaarschuwd

De burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek waar Ulft onder valt bepaalde daarop dat de shop voor drie maanden dicht moest. De shop was al eerder gewaarschuwd. De richtlijn is dat bij een tweede overtreding binnen drie jaar een last onder dwangsom volgt, bij een derde keer volgt sluiting voor minstens drie maanden en na een vierde keer volgt intrekking van de gedoogvergunning.

Bezwaar maakt kans