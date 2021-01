Corona-uitbraak bij zorgcentrum in Varsseveld: helft bewoners besmet geraakt van wie tien overleden

Vrouw onwel achter het stuur en botst tegen boom in Ulft

10 januari ULFT - Een vrouw is zondag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Ulft. Ze werd onwel toen ze vlak voor het middaguur over de Oude IJsselweg richting Gendringen reed. Voordat haar voertuig tot stilstand kwam, botste ze tegen een boom.