CORONABULLETIN #19: virus teistert Achterhoeks verpleeghuis met dementerenden, ouders besmette baby Eibhilin waarschuwen

Het coronavirus in Nederland op zondag 29 maart: • 10.866 vastgestelde besmettingen in Nederland.



• Aan het virus zijn nu 771 mensen overleden, dat zijn er 132 meer dan gisteren.



• Na snoeiharde kritiek vanuit ondernemend Nederland heeft het kabinet besloten de regeling voor acute noodsteun te verruimen.



• De intensiteit van de coronacrisis eist zijn tol op andere takken binnen de zorg. Dat roept vragen op, met name onder kankerpatiënten.

Man weigert winkelwagentje in supermarkt in Wageningen

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP XTRA Bij de Albert Heijn in Wageningen is zaterdag ophef ontstaan omdat een man weigerde een winkelwagentje te gebruiken. Hij gedroeg zich vervelend en stelde zich dreigend op tegenover het personeel, aldus de politie.



Die ziet een lichte stijging van dit soort incidenten bij supers.

Baby Eibhilin is misschien wel de jongste coronapatiënt van het land

Ongemerkt had Daniël de Wit (26) zijn zeven weken oude dochter besmet met het coronavirus. Ze lag twee dagen in het ziekenhuis in Venlo.



De jonge ouders waarschuwen: ‘Voor jou kan het zo voorbij zijn, een ander kan doodziek worden’.

Corona-uitbraak in verpleeghuis voor dementerenden

Bij twee bewoners van verpleeghuis Den Es in Varsseveld is het coronavirus vastgesteld, een derde is zeer waarschijnlijk ook besmet. Zij zijn in quarantaine, maar de vrees is dat veel meer bewoners het virus al dragen.



In Den Es aan de Oranjestraat in Varsseveld wonen 128 kwetsbare ouderen. De gemiddelde leeftijd is 85 jaar en de meesten zijn dement.

Online kerkdiensten in Arnhem, Elst en Ooijpolder

Een kerkdienst houden zonder fysiek aanwezige kerkgangers? Het kan! Dominee Cornelis Hamstra hield vandaag een online kerkdienst vanuit een lege Koepelkerk in Arnhem.



,,Als geen ander kent Jezus de angst voor de dood. Hij was bang om van God verlaten te zijn, bang om te sterven. Hij begrijpt de angsten die wij nu hebben als geen ander”, sprak hij zijn publiek toe, dat de dienst via internet kon volgen.



Ook in Elst en de Ooijpolder is de kerkdienst nu online te volgen.

Fors meer besmettingen in Gelderland, doden in Rijk van Nijmegen

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Gelderland is fors aan het stijgen. Na Noord-Brabant kwamen er in een dag tijd de meeste coronapatiënten bij: een kleine 200, bijna 12 procent.



Maar in gemeenten als Nijmegen en Berg en Dal was de stijging veel groter: daar steeg het aantal besmettingen met zo’n twintig procent.



In de dorpen Millingen, Groesbeek en Berg en Dal zijn dit weekend drie coronadoden te betreuren. De slachtoffers zijn alle drie boven de 80 jaar. Ook in Nijmegen zijn drie mensen overleden door het coronavirus.

Speciaal verhaal van columnist Thomas Verbogt

Op verzoek van De Gelderlander schreef auteur en columnist Thomas Verbogt een kort verhaal over de coronacrisis, met de titel Stille lente.



Voetballende jongeren lappen coronaregels aan hun laars

Op de sportparken in Renkum schenden jongeren massaal de coronaregels die samenscholing verbiedt. Dat laat de politie weten. De tijd van waarschuwen is voorbij. Agenten en handhavers gaan bonnen schrijven van 390 euro.



De afgelopen dagen hebben agenten en handhavers van de gemeenten de plekken in Wageningen en Renkum in kaart gebracht waar groepen tegen de coronaregelgeving in samenkomen. Daar gaan ze de komende tijd surveilleren.

Nederlandse ambulance met coronapatiënt geweigerd bij Belgische tolweg

Twee Nederlandse ambulancemedewerkers zijn tot hun eigen verbazing tegengehouden toen ze met een coronapatiënt het Belgische tolstation voor de Liefkenshoektunnel wilden passeren.



Ondanks de penibele situatie van de patiënt mochten ze niet door zónder eerst 6 euro te pinnen.