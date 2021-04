CORONAKAART | Bedenkelijke besmettingscijfers in groot deel Achterhoek; ook her en der daling

ULFT - Met de coronacijfers gaat het over de hele lijn bezien de goede kant, maar in Oude IJsselstreek geven de besmettingsgetallen te denken. Niet alleen zijn er in het hele land maar tien gemeenten met meer corona-infecties per inwoner, ook stijgt het aantal nieuwe positieve testen nog flink.

Vergeleken met een week geleden zijn er 3 procent meer gevallen in de Achterhoekse gemeente, waar de afgelopen zeven dag 4,8 op de 1000 mensen besmet raakte. Ook in het nabijgelegen Aalten raken veel mensen besmet: 4,5 op de 1000.



Terwijl het ook al Achterhoekse Oost Gelre landelijk in de top tien staat van gemeenten met de snelst oplopende besmettingscijfers: er waren er de afgelopen zeven dagen 66 procent meer dan in de week ervoor. In Montferland lopen de cijfers ook op (plus 24 procent).

In Renkum is de groei overigens nog sterker: plus 86 procent. Maar daar ligt het aantal besmettingen per inwoner wel nog wat onder het landelijk gemiddelde. Dat staan nu op 2,7 per 1000: de afgelopen week is het aantal infecties landelijk gedaald.

Dalende besmettingen

Goed nieuws komt onder meer uit de gemeente Westervoort, waar nog niet eens één op de duizend inwoners de afgelopen week is besmet met het coronavirus en de cijfers fors dalen. Ook fors dalende besmettingscijfers zijn er in gemeenten als Berg en Dal, Renswoude, Doesburg, Lingewaard, Rheden en Druten.



Ook in de Achterhoekse gemeenten Doetinchem en Winterswijk zijn, in tegenstelling tot de rest van de Achterhoek, teruglopende infectiecijfers.

