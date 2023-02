Crowdfunding voor laatste reis van in Westendorp verongelukte 17-jarige: ‘Op weg naar haar papa’

Update 17-jarig meisje uit Doetinchem komt om het leven nadat auto tegen boom botst in Westendorp

Bij een ernstig eenzijdig ongeluk op de Smoddedijk in Westendorp is zaterdagavond een 17-jarig meisje uit Doetinchem overleden. Het meisje zat met drie andere jongeren in de auto toen het voertuig tegen een boom botste.