Daar komt de Brekr, de eerste elektrische brommer uit de Achterhoek

Fooddesig­ner Katja Gruijters: De Achterhoek mag trotser zijn op streekpro­duc­ten

12 september ULFT/DE STEEG - Via voedsel de aandacht op de Achterhoek vestigen. Dat is de opdracht die fooddesigner Katja Gruijters kreeg van Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek. Na een periode van onderzoek en experiment is ze bijna klaar om de regio een gezicht te geven met behulp van voedsel.