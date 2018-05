Darters doen verschrikkelijke vondst: kroegeigenaar ligt dood naast de bar

ULFT - De darters van de Dolle Diamonds uit 's-Heerenberg deden woensdagavond een verschrikkelijke vondst. Terwijl zij zich opmaakten voor de kampioenswedstrijd tegen hun Ulftse concurrenten in Het Kroegje, vond de teamcaptain rond 19.10 uur de overleden kroegeigenaar Harold van Wessel in het café.

Hij lag dood naast de bar, omschrijft teamlid Wesley Sanders van de Dolle Diamonds. ,,Hij zag er spierwit uit, zijn nagels waren paars geworden. Waarschijnlijk heeft hij er al een tijd gelegen’’, zegt hij een dag na de vondst.

De darters uit 's-Heerenberg waren woensdagavond de eersten die het café binnen gingen, hun Ulftse concurrenten arriveerden een paar minuten later. ,,Voor hen was het al helemaal emotioneel, want zij kenden Harold veel beter dan wij’, zegt Sanders.

Ambulance

De darters belden na de vondst direct de ambulance, maar omdat Van Wessel al overleden was, had het voor de ambulance geen zin te komen. Daarop is de politie gealarmeerd. Sanders: ,,Die was er na ongeveer een half uur. Ja, en dat duurt heel erg lang na zo'n vondst.’’

De agenten concludeerden na binnenkomst vrijwel meteen dat het Van Wessel een natuurlijke dood was gestorven. Daarop is het politieonderzoek afgesloten.