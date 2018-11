De droom van Jet (9) komt uit: pony Hugo is dé ster van de manege

Die pony heeft een speciaal plekje in haar hart, omdat ze die al sinds haar geboorte heeft. Jet: ,,Ik houd heel erg van Hugo, dus hij verdient het om er mooi uit te zien. Ook doordat hij zo'n dikke vacht heeft is het nog mooier geworden dan ik dacht. Met al die sterretjes lijkt hij wel op een 3D-paard.’’



Het was een flinke klus voor de paardenkapper. Ruim 2,5 uur was ze bezig. Maar het was het helemaal waard, vertelt moeder Linda Kock. ,,Het was ook voor Hugo een lange zit natuurlijk, maar hij is hartstikke goed verzorgd en had een lekker dekentje. Hij lijkt er nu zelf ook blij mee te zijn.’’