De herdenking van de Watersnoodramp is meer dan alleen diep verdriet: ‘Voor ons is het ook een soort van reünie’

Het is voor veel (oud-)Serooskerkenaren een vast stramien op 1 februari: herdenken in de kerk, elkaar ontmoeten in het dorpshuis en daarna aan de soep bij Huib (en zijn inmiddels overleden) vrouw Stien Bouwman. Dat zijn geen inktzwarte bijeenkomsten, vertelt Huib. ,,Over de Ramp heb je het al duizenden keren met elkaar gehad, dus vaak gaat het over van alles en nog wat. Het is ouwe jongens krentenbrood als je elkaar weer ziet.”