De ideale avond van Laura van Kaam: ‘Zingen op een podium met gitaar’

Wat doen bekende Gelderlanders in het weekend? Elke week bespreekt iemand hier zijn of haar programma. Deze week zangeres Laura van Kaam.

Naam: Laura van Kaam (21)

Woonplaats: Terborg

Functie: zangeres

Levensmotto: All we have is now

Je bent zangeres, eentje die met het winnen van ‘The Voice Kids’ al op 14-jarige leeftijd is doorgebroken.

,,Leeftijdsgenoten studeren af. Ik heb nooit een studie hoeven zoeken. Muziek maken en optreden is voor mij een droom die is uitgekomen.”