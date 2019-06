De korte maar hevige historie van de falende Achterhoekse sociale dienst Laborijn

‘Knetterfout’. Zo noemde toenmalig burgemeester Bert Berghoef van Aalten het bloemenvouwen door bijstandsgerechtigden in een fabriekshal in Dinxperlo in 2015.



Jarenlang moesten mensen met een uitkering dat doen, zonder dat ze betaald kregen. Hiervoor verantwoordelijk was ISWI, de sociale dienst van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek en voorganger van Laborijn, die nu volop onder vuur ligt.



En dat is nog niet alles, want even later bleek dat Doetinchemse uitkeringstrekkers – onder wie daklozen en verslaafden – op een Utrechtse bouwplaats gevaarlijk sloopwerk moesten doen. Een van die ‘slopers’ zei dat hij het werk uitvoerde omdat hij anders bang was zijn uitkering te verliezen. ,,Een kwestie van perceptie”, noemde de toenmalige Doetinchemse wethouder Frans Langeveld het destijds. De reactie van een FNV-bestuurder: ,,De menselijke maat lijkt verdwenen.”