De laatste der Cappetti’s, verzetsfamilie in Ulft, is niet meer: ‘Mieke was de Hannie Schaft van de Achterhoek’

Wim is gefasci­neerd door dialect: ‘A’j plat könt praoten, mo’j ’t ok können schrieven’

16 juli ULFT - ,,Als je dialect kunt spreken, moet je het ook kunnen schrijven”, zegt Wim Epskamp (74) uit Ulft. In het Achterhoeks dialect: A’j plat könt praoten, mo’j ’t ok können schrieven. Eigenlijk vindt Wim dat je in het dialect net zo snel moet kunnen spreken en schrijven als in het ABN.