De oude wil muzikant Michiel niet meer zijn, die kreeg immers een infarct: ‘Het leven is een flipperkast’

nieuwe columniste Bij wereldbur­ger Jantien vloeit de Achterhoek door haar aderen

3 december VRAGENDER - Opgegroeid op een boerderij in het bescheiden Vragender is Jantien Klein Ikink (32) de laatste jaren uitgegroeid tot wereldburger. Ze woont in Wageningen, maar het Achterhoekse bloed vloeit door haar aderen. ,,Ik voel me Achterhoeker, dat zit erin en gaat er niet meer uit.”