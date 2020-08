Defecte trein Varsseveld, reizigers met bus verder

Update Dode man op fietspad in buitenge­bied Silvolde, politie sluit misdrijf uit

15 augustus SILVOLDE - Langs de Dinxperloseweg in Silvolde vond een voorbijganger zaterdagochtend een dode man. De politie was even voor 08.00 uur op de hoogte gesteld van de vondst. Het lichaam lag op de openbare weg, op het vrijliggende fietspad van de N317.