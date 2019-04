Deze baby-otter weegt 1,4 kilo en dat is ‘ganz schön’

Het was voor het eerst in vijf jaar dat er weer een otter was geboren in het dierenpark. Het dier mag volwassen worden in Anholter Schweiz, maar de verwachting is dat hij over zo'n anderhalf jaar wordt overgeplaatst naar een ander park of wordt uitgezet in het wild. ,,We hebben twee otterverblijven en in beide zit al een mannetje. Dit derde mannetje kan daar niet bij’’, zegt Rutjes.