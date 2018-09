Dief steelt pinpassen en plundert personeelspot supermarkt Terborg

Diefstal na weken ontdekt

De eerste keer dat met is gepind was op 12 juli in Ulft, in de daaropvolgende weken werden ook nog bedragen opgenomen in Groenlo, weer in Ulft en Gaanderen, blijkt uit bewakingsbeelden van de bank. De diefstal werd pas na weken ontdekt. Van Hemmen: ,,De pinners op die beelden vertonen veel overeenkomsten, maar we weten niet zeker of het steeds dezelfde man is. Daar hopen we met de hulp van het publiek achter te komen.’’



De Terborgse supermarkteigenaar René Nijenhuis heeft aangifte gedaan. Hij wil niet inhoudelijk reageren zolang het onderzoek van de politie loopt.



Mensen die de dader herkennen op de beelden of meer weten over de diefstal van de passen, wordt gevraagd de politie te bellen op 0900-8844.