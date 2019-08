Dik tienduizend bezoekers vieren top-editie van jubilerend Huntenpop

,,Dat is ook onze bedoeling, Huntenpop is er voor alle leeftijdsgroepen. We willen ook graag dat mensen uit de regio ons weten te vinden. De sfeer is leuk, we krijgen enthousiaste reacties’', zegt Hajon Westerveld.

Hij is voorzitter van de stichting Huntenpop en tijdens het festival ook hoofd beveiliging. ,,We hebben allemaal een dubbele taak’’, voegt hij er aan toe. In totaal werken er 350 vrijwilligers mee aan een soepel verloop van het evenement.

Andrenaline

,,Een geweldige ervaring’', jubelt Marjo Berentzen uit Loil. Ze staat kort nadat ze met mede-bandleden Arjan Paijers en Frank Baks het podium van het Speciaalbierenplein verliet na te genieten. Met nog volop andrenaline in het lijf. Het is voor het eerst dat ze met The Blacktop Symphonie op een festival als Huntenpop spelen. Op het podium is ze blikvanger achter haar Hammondorgel, met daarbij een Lesliebox die de orgelklanken het terrein over slingert.

Volledig scherm Marjo Berentzen van Blacktop Symphony achter haar hammond orgel © theo kock

Dat ze als een van de eersten zijn geprogrammeerd maakt de 52-jarige inwoonster van Loil niets uit. Het publiek ook niet, bleek eerder. Tijdens het spelen werd het steeds voller in de tent. De band timmert nu ruim een jaar aan de weg. ,,Als muziek je passie is en je mag hier spelen met eigen nummers en de mensen zijn zo enthousiast, dan is dat echt geweldig’’, geniet Berentzen nog na.

Regio

Volledig scherm Drukte voor het hoofdpodium op Huntenpop. © theo kock Voor de jubileumeditie had de organisatie sowieso oog voor regionale inbreng. Het Doetinchemse Snowcoats, een flink stuk Donnerwetter, Diggeth en uiteraard Boh Foi Toch waren niet ver van huis. Dat gold ook voor het Arnhemse Speciaal Onderwijs, met een zeer aanstekelijke mix van Nederlandstalige hiphop en (soms wat psychedelische) rock.



De Freestyle Maniacs hebben dan op het Festivaartpodium de vaart er al goed inzitten en de dansliefhebbers hebben dat in de gaten. Achterin staat Wilfried Gal (51) te genieten. Hij hoeft voor zijn bezoek aan de dertigste Huntenpop niet ver van huis.



,,Ik woon 100 meter verderop, op het DRU-complex.’' Vrijdagavond was hij er ook. ,,De Dirty Daddies was geweldig. Vorig jaar stonden ze op een kleiner podium, nu op het hoofdpodium. Prachtig!’’ Dat hij de dancemuziek ook waardeert komt door zijn brede interesse in muziek. ,,En ik heb twee dochters, daar blijf je jong bij.’'

Suzanne (14) uit Zelhem en Luna (14) uit Doetinchem zijn er vroeg bij en kijken vooral uit naar de grote namen, Navarone en Ilse de Lange. ,,Maar de Snollebollekes willen we zeker ook zien ’’, zegt Luna. Suzanne is niet alleen liefhebber, ze speelt zelf ook instrumenten. Ukelele, gitaar, elektrische gitaar, piano en keyboard, somt ze op. ,,Ik oefen nu voor mezelf, ik zou ook best in een band willen spelen.’’ Even later kan ze bij Andy Frasco in de Zebra-tent zien dat het een pre is om meerdere instrumenten te kunnen spelen. Met het grootste gemak wisselen Frasco en zijn bandleden van instrumenten, inclusief de sousafoon.

Volledig scherm Andy Frasco op Huntenpop. © theo kock

Alleen het laatste nummer van Boh Foi Toch konden Ronald Mijnhart en Lucy Brandhart uit Duiven meemaken. Ze komen ook niet speciaal voor een act. Lucy is blij dat ze meekon, omdat een collega haar dienst wilde overnemen. ,,De sfeer is hier echt leuk, gezellig. Het is gelukkig nog niet zo heel druk, ik weet niet of dat nog komt.’’ De topacts willen ze sowieso zien. ,,Ronald zoekt ook altijd uit wat voor bands er spelen. We gaan nu naar Andy Fresco, dat moet heel goed zijn.’'

Volledig scherm Regionale inbreng was er volop, bijvoorbeeld van Boh Foi Toch. © theo kock

De Festivaarttent is inmiddels volgelopen voor dj Paul Elstak. Ook al kon je de tekst niet meezingen, de aanstekelijke ritmes zorgden er voor dat de hele tent in beweging was. Partygangers uit de eigthies en de nineties, maar ook de jeugd van nu, voelden zich er meteen thuis.

Danny Vera en Ilse de Lange wisten op het hoofdpodium met gemak de liefhebbers aan het dansen en meezingen te krijgen. Het terrein was inmiddels aardig volgelopen, maar er bleef ruimte genoeg om met z’n tweeën of met een groepje zittend op het gras met een drankje in de hand te genieten van de sfeer. Even relaxen, om daarna bij Level 42, Kraantje Pappie of Navarone nog een keer helemaal uit je dak te gaan.