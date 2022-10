Dit zijn de makers van de mooiste liedjes in dialect: Henry Welling, Paul Mulder en De Boetners

Rijnstate Arnhem koopt geen nieuwe meubels meer, ‘als eerste ziekenhuis in heel Nederland’

ARNHEM/ TERBORG - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem koopt voortaan als het even kan geen nieuwe meubels meer voor de kantoren en de ontvangstruimten. Het laat alles wat het al in huis heeft opknappen en als dat niet kan, worden tweedehandsjes gezocht. Medisch meubilair, zoals bedden, maakt geen deel uit van het plan.

