Docent Politieacademie verdacht van corruptie, OM eist 40 uur werkstraf

In ruil voor dit geld zou de man, een 63-jarige Achterhoeker, bemiddelen bij een nieuws tudentenhuisvestingscomplex in Apeldoorn.

De zaak kwam aan het rollen nadat het bouwbedrijf melding maakte bij het Openbaar Ministerie. De 63-jarige verdachte uit Zelhem zou twee jaar geleden tijdens een kennismakingsgesprek met een nieuwe medewerker van het bouwbedrijf het voorstel om te bemiddelen hebben besproken. Hij gaf aan dat hij hier al eerder afspraken over gemaakt had. Deze medewerker vond het een absurd voorstel en kaartte het voorval intern aan. Daarop besloot het bedrijf uit Hengelo een melding te doen bij het Openbaar Ministerie.

Het aannemen van geld door ambtenaren om iets onderhands te regelen geldt als omkoping en is strafbaar in Nederland.

De verdachte had naast zijn baan als docent op de politieacademie privé een bedrijf waarmee hij aan projectontwikkeling deed. Hij was vanuit dat bedrijf betrokken bij de bouw van de zogeheten ‘zusterflat’ die in Apeldoorn was gebouwd voor personeel van het Gerle Ziekenhuis. Hiervoor had zijn bedrijf een vergoeding van 10.000 euro gekregen van hetzelfde bouwbedrijf, Janssen de Jong uit Hengelo.