Dode man gevonden op fietspad in buitengebied Silvolde

Update Man (26) uit Ulft zwaarge­wond door ernstig ongeluk in Varsselder, weg weer open

13 augustus VARSSELDER - Een automobilist is donderdagmorgen zwaargewond geraakt door een ernstig eenzijdig ongeluk in Varsselder. De bestuurder, een 26-jarige man uit Ulft, raakte de macht over het stuur kwijt en kwam in een diepe sloot langs de weg terecht. Daar sloeg de wagen nog enkele keren over de kop, voordat het voertuig tot stilstand kwam.