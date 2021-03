Dood 46 mannen op het Rademakersbroek blijft een wond die niet wil helen: ‘Leegte blijft je je hele leven achtervolgen’

Video | update Grote stalbrand blijft beperkt tot één comparti­ment

1 februari NETTERDEN Bij een stalbrand bij een fokzeugenbedrijf aan de Papenkampseweg in Netterden is gistermiddag een onbekend aantal varkens omgekomen. De brand bleef beperkt tot één compartiment in het stallencomplex waar in totaal negenduizend varkens verblijven. Er zijn geen gewonden gevallen.